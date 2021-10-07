Самолет авиакомпании "Россия" навязан в честь Магаса

Воздушное судно Superjet 100 авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") было названо в честь административного центра Ингушетии – Магаса. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Россия" присвоила воздушному судну Superjet 100 (бортовой номер RA-89062) имя Магас - в честь столицы Ингушетии. "Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом, он приступил к полетам по маршрутной сети авиакомпании из Москвы, тем самым обеспечивая удобную стыковку как с собственными рейсами, так и с рейсами материнской авиакомпании "Аэрофлот", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что самолетам авиакомпании присваивают имена российских городов для того, чтобы пассажиры могли больше узнать об истории, географии и туристическом потенциале страны.