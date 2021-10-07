Путин провел разговор с премьер-министром Японии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с новым премьером Японии Фумио Кисидой в свой день рождения и поздравил его с назначением на пост. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялся разговор с недавно избранным премьер-министром Японии Кисидой. Естественно, президент поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что глава государства с утра по телефону принимает поздравления с днем рождения от различных глав государств, во время звонков политики также сверяют часы по актуальным вопросам.