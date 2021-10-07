Новый проект для людей с ограниченными возможностями появится в Астрахани

Астраханский проект "Серебряное крыло" получил государственную грантовую поддержку, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития и труда.

Работник многопрофильного центра "Содействие" Наталья Рудикова представила на V Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев #МыВместе "Молоды душой" идею создания на базе астраханского социального центра ресурсного волонтерского центра.

Работа проекта будет направлена на улучшение психоэмоциональных условий и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями. К ним будут прикреплены волонтеры, которые помогут провести досуг ярко, не выезжая за пределы города. Добровольцы покажут участникам достопримечательности Астрахани, организуют индивидуальный маршрут по городу и свозят в театр. Это будет особенно ценно для тех, кто в силу обстоятельств много времени проводит дома.

Проект Натальи выиграл грант в размере 200 тыс рублей.