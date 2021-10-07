В Тбилиси произошла вспышка коронавируса в детских садах

Агентство управления детскими садами столицы сообщило о том, что на 12-дневный карантинный режим перешли детские сады: №№ 10, 15, 38, 45, 53, 72, 74, 75, 86, 100, 135, 145, 173 и 186 в Тбилиси из-за случаев коронавируса.

Уточняется, что государственные детские сады в Тбилиси работают с учетом рекомендаций Минздрава страны, с соответствии с которыми даже в случае выявления одного случая инфицирования, детский сад переводится в режим карантина, а лица, контактировавшие с инфицированным, – в самоизоляцию.

Отмечается, что накануне на карантин были переведены два детских сада в столице.