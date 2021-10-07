Кубанские археологи нашли возле Анапы античный алтарь

В окрестностях Анапы у хутора Воскресенского археологи в ходе раскопок обнаружили древний античный алтарь с терракотовыми фигурками, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Как полагают ученые, постамент связан с культом древнегреческого бога Гермеса – покровителя богатства и ловкости. Его символы использовали для привлечения удачи в торговле, которой занималось население Боспорского царства, долгое время являвшегося . главным поставщиком зерна и рыбы на рынки Древней Греции.

"В настоящее время в научном сообществе ведутся дискуссии о том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений", – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин, передает "АиФ-Юг".

Ученые едины в одном мнении: находка имеет особую важность для исследований религиозных ритуалов и культовых практик древности.