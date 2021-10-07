В Буденновске стартовало строительство второго комплекса "Ставролен"

Нефтяная компания "Лукойл" начала строительство второго комплекса газоперерабатывающей установки (ГПУ) ООО "Ставролен" в ставропольском Буденновске: проект станет одним из самых масштабных на юге России, сообщил во время торжественной закладки первого камня на месте будущего строительства глава компании Вагит Алекперов.

"Всегда приятно участвовать в закладке камня, с которого начинается уникальное строительство. ...Уверен, что коллектив подготовлен к реализации масштабнейшего проекта, который будет одним из самых уникальных на юге Российской Федерации", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, первый пусковой комплекс (ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд кубометров в год в на заводе "Ставролен" введен в феврале 2016 года - это позволило утилизировать попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия, обеспечить собственным газом новые энергетические мощности "Лукойла" в Ставропольском крае и приступить к производству нефтехимической продукции. ООО "Ставролен" - один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена, дочерняя структура ПАО "Лукойл" с 1998 года.