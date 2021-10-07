Грузия представила COVID-статистику

За минувшие сутки в Грузии было выявлено 2 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число заразившихся выросло до 626 058.

За отчетный период с заболеванием справились 1 711 человек, а с начала пандемии – 596 380. Болезнь за сутки унесла 28 жизней, в общей сложности скончались 9 162 человека.

Уточняется, что из 2 228 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 638 зарегистрировано в Тбилиси, 128 в Аджарии, 469 в Имерети, 125 в Квемо Картли, 100 в Шида Картли, 82 в Гурии, 241 в Самегрело - Земо Сванети,324 в Кахети, 40 в Мцхета-Мтианети, 52 в Самцхе-Джавахети и 29 в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Также отмечается, что в настоящий момент в Грузии 4 490 активных случаев заражения, из них 4 150 человек проходят лечение в больницах.