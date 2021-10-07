Турция стала абсолютным лидером зарубежного летнего отдыха россиян – АТОР

С января по сентябрь текущего 2021 года курорты Турции посетили около 3,3 млн россиян, - говорится в презентации, представленной исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе.

"Количество туристов по основным туристическим направлениям за девять месяцев 2021 года - Турция - около 3,3 млн", - говорится в презентации, передает ТАСС.

На Кипре за девять месяцев 2021 года отдохнули около 410 тыс российских туристов, в Египте - 350 тыс, в ОАЭ - 320 тыс, на Мальдивах - 178 тыс, на Кубе - 120 тыс, в Хорватии - 100 тыс, в Греции - 90 тыс, в Тунисе - 70 тыс, в Сербии - 50 тыс, в Мексике - 40 тыс, в Доминикане - 27 тыс, в Болгарии - 25 тыс, - говорится в презентации.

"В совокупности перечисленные здесь направления приняли около 7 млн наших граждан - это примерно треть от общего количества. Все остальные страны показывают существенно меньшие объемы. И на основании этого мы можем сделать вывод, что объем выездного туризма не просто не восстановился, а по-прежнему существенно отстает от показателей 2019 года", - добавила Ломидзе.