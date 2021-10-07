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СМИ: неофициальный представитель Ирана Али Хаменеи покинул Азербайджан

СМИ: неофициальный представитель Ирана Али Хаменеи покинул Азербайджан

Негласный представитель Верховного лидера Ирана в Азербайджане Али Хаменеи Али Акбар Оджаг Неджат покинул АР, об этом сообщает BBC News, ссылаясь на посольство ИРИ в Баку.

Уточняется, что Оджаг Неджат живет в Тегеране, а не в Баку, уже месяц.

Напомним, 5 октября МВД Азербайджана сообщило о временном ограничении доступа на ряд объектов, ставших очагами распространения коронавируса в Баку, среди них оказалась и мечеть Хусейнийя, где, по неофициальным данным, расположен офис Оджага Неджата, который занимает пост руководителя Центра культуры Ирана в Баку.

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Вестник Кавказа

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