Турецкий дрон-камикадзе будет бороться с беспилотниками

Система защиты важных объектов от атак ударных беспилотников разработают в Турции. В ее основе лежит дрон-камикадзе Fedai, созданный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает Daily Sabah.

Новая система является совместной разработкой компаний Havelsan и Transvaro. Комплекс предназначен для защиты ключевых объектов от воздушной атаки с использованием роев дронов. Как заявил работник компании Havelsan Незих Шишман, система защиты использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.

Он отметил, что приближение беспилотников к охраняемой зоне зафиксирует радар, который передает информацию о цели на электрооптический комплекс. Тот, в свою очередь, может сопровождать цель до подготовки беспилотника Fedai к вылету.

Ликвидация угрозы происходит при помощи подрыва боеголовки дрона-камикадзе, который выбирает оптимальное место для детонации после визуального сканирования цели. Шишман добавил, что взрыв боеголовки Fedai поражает цель на расстоянии до 40 метров.

Стоит добавить, что презентация дронов-камикадзе состоится в ближайшее время.