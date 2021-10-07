В Тбилиси потушили дом после взрыва газа

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили о том, что пожар, возникший в результате взрыва природного газа в многоэтажке на верхнем плато Варкетили в Тбилиси, ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Уточняется, что на месте все еще остаются бригады пожарных.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажного дома. В результате ЧП пострадала пожилая женщина, хозяйка квартиры. Она госпитализирована. По словам врачей, ее жизнь вне опасности.