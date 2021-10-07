Никол Пашинян поздравил с днем рождения Владимира Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

В послании говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на достижение поставленных целей в интересах развития Российской Федерации, а также Ваши последовательные усилия, направленные на еще большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали Вам заслуженное уважение на родине и за рубежом.

Бесспорен Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе.

Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями, установившимися между нами.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов на Вашем ответственном посту", - цитирует поздравление Пашиняна Aysor.am.