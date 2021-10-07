Койки кончились в коронавирусном моногоспитале Ростовской областной клинической больницы

Все 670 коек коронавирусного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы в данный момент заняты, свободных мест нет. Такое сообщение распространила пресс-служба медучреждения.

"В начале августа пришлось ввести в действие койки, все время до этого остававшиеся в резерве. А сейчас идут уже третьи сутки, когда в 670-коечном моногоспитале РОКБ нельзя найти ни одного свободного места", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В учреждении уточнили, что в течение 2021 года число коек сократилось с 400 до ста, но, как заявил главврач РОКБ Вячеслав Коробка, после того, как начался учебный год, а жители региона продолжили проявлять "агрессивную беспечность", ситуация стала резко ухудшаться.