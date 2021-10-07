В России зафиксирована рекордная заболеваемость COVID-19 с начала года

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 27,5 тыс случаев заболевания (максимум с начала года).

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 27 550 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 519 (9,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 404, в Петербурге - 2 418, в Московской области - 1 454. В Крыму новых случаев 461, в Ставропольском крае - 363, в Краснодарском крае - 217, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 89, в Северной Осетии - 71, в Чечне - 71, в Ингушетии - 65, в Карачаево-Черкесии - 59, в Адыгее - 49.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 7 690 110 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 20 330 человек, за весь период - 6 799 230 человек.

Умерли за сутки 924 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 213 549 человек.