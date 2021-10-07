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Электричка сбила двух мужчин в Москве

Электричка сбила двух мужчин в Москве

Один человек скончался, а другой был госпитализирован в результате ЧП в районе станции "Серп и Молот" Горьковского направления МЖД. Об этом информирует  пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что электропоездом сообщением Петушки-Москва были травмированы двое мужчин, личности которых устанавливаются. "Один из мужчин госпитализирован, второй травмирован смертельно", - указано в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции и следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Вестник Кавказа

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