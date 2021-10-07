В России будут производить двухэтажные пригородные электрички

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) работает над созданием двухэтажной электрички для пригородного сообщения, эти поезда в ближайшее время появятся в стране, - рассказал радио "Коммерсантъ-FM" гендиректор группы Кирилл Липа.

Новый поезд "будет технически более совершенным, чем все те, что сегодня эксплуатируются в России", - уверен шендиректор "Трансмашхолдинга", передает "Интерфакс".

Напомним, "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. 20% предприятия принадлежит французскому