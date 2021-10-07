Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Также стороны обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы. Об этом информирует канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина", - сообщает администрация Эрдогана.