Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с 69-летием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.

Ильхам Алиев пожелал Владимиру Путину новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, а также крепкого здоровья.

В свою очередь президент России выразил благодарность Ильхаму Алиеву за внимание и поздравление.

Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных отношений в различных сферах. Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись мнениями о перспективах связей между странами, а также обсудили ситуацию в регионе.