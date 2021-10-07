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Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с 69-летием

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с 69-летием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.

Ильхам Алиев пожелал Владимиру Путину новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, а также крепкого здоровья.

В свою очередь президент России выразил благодарность Ильхаму Алиеву за внимание и поздравление.

Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных отношений в различных сферах. Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись мнениями о перспективах связей между странами, а также обсудили ситуацию в регионе.

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Вестник Кавказа

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