Главная » Новости
Азербайджан Иран

Непогода отправила на дистант 10 школ в Дагестане

Непогода отправила на дистант 10 школ в Дагестане

Более 10 школ в Махачкале и Каспийске перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения погоды, проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"В связи с непрекращающимися дождями 11 общеобразовательных школ перешли на дистанционную форму обучения", - сказала руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Айшат Хабибова.

Ранее ведомство рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов из-за неблагоприятных погодных условий.

1295 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!