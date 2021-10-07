Непогода отправила на дистант 10 школ в Дагестане

Более 10 школ в Махачкале и Каспийске перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения погоды, проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"В связи с непрекращающимися дождями 11 общеобразовательных школ перешли на дистанционную форму обучения", - сказала руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Айшат Хабибова.

Ранее ведомство рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов из-за неблагоприятных погодных условий.