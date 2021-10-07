Абашидзе уточнил сроки встречи с Карасиным
Встреча спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина может состояться в первой декаде ноября. Об этом сообщил грузинский дипломат.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации в мире", - приводит его слова Sputnik Грузия.
Напомним, 27 сентября Григорий Карасин заявил, что встреча может состояться во второй половине октября.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться