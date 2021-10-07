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Абашидзе уточнил сроки встречи с Карасиным

Абашидзе уточнил сроки встречи с Карасиным

Встреча спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина может состояться в первой декаде ноября. Об этом сообщил грузинский дипломат.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации в мире", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Напомним, 27 сентября Григорий Карасин заявил, что встреча может состояться во второй половине октября.

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Вестник Кавказа

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