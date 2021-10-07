На Кубань придет осеннее тепло

Уже завтра, 8 октября, в Краснодарском крае установится переменная облачность, а осадки прекратятся. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный с порывами до 15-20 м/c, а температура воздуха днем на большей части региона поднимется до 19 тепла, ночью опустится до 9 со знаком плюс, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В горной части края также ожидается переменная облачность, местами возможен туман. Ночью все еще прогнозируют заморозки и до -1, а днем температура составит 14 градусов тепла, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье потеплеет до 21, а ночью температура воздуха упадет до 8-13 со знаком плюс. Преимущественно без осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с, а местами порывы будут достигать 17-22 м/с.

Напомним, с начала октября на Кубани резко похолодало, а местами были заморозки, в краевом центре начали включать отопление, и неожиданное потепление наложилось на начало отопительного сезона.