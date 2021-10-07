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Путин провел переговоры с Жапаровым

Путин провел переговоры с Жапаровым

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели переговоры, в ходе которых стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Об этом информирует пресс-служба главы киргизского государства.

"Лидеры стран обсудили актуальные аспекты кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях", - указано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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