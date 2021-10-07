Водитель "Жигулей" попал в больницу после столкновения с деревом в Чечне

ДТП с участием "Жигулей" произошло в Шелковском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.

Авария случилась между населенными пунктами Каргалинская и Дубовская.

"Водитель автомашины "ВАЗ-21099", 1983 г.р., не справившись с управлением, выехал в правый кювет с последующим столкновением с деревом", - уточнили в управлении.

В результате автолюбитель с травмами был доставлен в хирургическое отделение Шелковской районной больницы.

Его машина также получила механические повреждения, идет проверка.