Водитель "Жигулей" попал в больницу после столкновения с деревом в Чечне
ДТП с участием "Жигулей" произошло в Шелковском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.
Авария случилась между населенными пунктами Каргалинская и Дубовская.
"Водитель автомашины "ВАЗ-21099", 1983 г.р., не справившись с управлением, выехал в правый кювет с последующим столкновением с деревом", - уточнили в управлении.
В результате автолюбитель с травмами был доставлен в хирургическое отделение Шелковской районной больницы.
Его машина также получила механические повреждения, идет проверка.
Вестник Кавказа
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