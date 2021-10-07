Земли под виноградники могут получить особую категорию Росреестра

В Росреестре может появиться новая категория земель – с таким предложением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьнв.

"Приказом Росреестра от 16 сентября 2021 г. № П/0414 предлагается дополнить Классификатор видов разрешенного использования земельных участков новым ВРИ "Возделывание винограда на виноградопригодных землях", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас виноградники разбиты на землях, предназначенных под садоводство, и необходимо защитить от застройки земли, пригодные для выращивания лозы. На Кубани соответствующие нормативные акты уже приняты, теперь их предлагается расширить на федеральный уровень.

Если предложение будет принято, то на участках с видом разрешенного использования "виноградарство" запрещено будет вести какие-либо строительные работы или использовать их под выращивание других культур.

Напомним, пригодные для выращивания винограда земли есть в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгее и Северной Осетии. Также виноградники растут в Ростовской, Томской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.