Азербайджан соболезнует Пакистану в связи с жертвами землетрясения

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с жертвами в результате сильного землетрясения, говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Глубоко опечалены известием о землетрясении в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем соболезнования близким погибших в результате стихийного бедствия, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поддерживаем братский Пакистан в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в телеграмме, опубликованной в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате сильного землетрясения в Пакистане, произошедшего минувшей ночью, погибли по меньшей мере 20 и пострадали более 200 человек. Разрушено более 100 зданий. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии около 100 км от города Кветта.