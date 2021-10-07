Мирзиеев посетит Россию в ноябре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетит с официальным визитом в Россию в ноябре, сообщила его пресс-служба после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

В начале беседы узбекский лидер поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания".

"Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора главы государств затронули торгово-экономическое сотрудничество, борьбу с коронавирусом, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики.