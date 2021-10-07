В России будут развивать природный туризм

Природный туризм в России является одним из перспективных направлений в отрасли, и правительство страны уделяет вопросам его развития особое внимание, - заявил сегодня в послании участникам и гостям международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России", текст которого опубликован на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин.

"Россия - красивейшая и гостеприимная страна с уникальными природными достопримечательностями, привлекающими большое количество путешественников", - отметил премьер, подчеркнув, что правительство делает все для того, чтобы российские и иностранные граждане с комфортом путешествовали, открывали для себя заповедные края России, передает ТАСС.

"Для этого запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого действуют меры государственной поддержки и создаются условия для строительства современной туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, в том числе для развития природного туризма", - написал премьер.