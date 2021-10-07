Премьер Грузии уйдет в отставку?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может покинуть свой пост, передает оппозиционный телеканал "Пирвели", ссылаясь на источник в правящей партии "Грузинская мечта".

По его данным, именно на главу правительства возложили ответственность за провал на выборах в органы местного самоуправления в регионах, пишет Sputnik Грузия.

В качестве преемника Гарибашвили рассматривается нынешний министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

Официально "Грузинская мечта" эти данные не подтвердила.