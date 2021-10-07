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Полиция и Росгвардия возьмет под охрану осетинские школы

Полиция и Росгвардия возьмет под охрану осетинские школы

В социальных сетях и мессенджерах в Северной Осетии распространяется информация об угрозе совершения преступления в образовательном учреждении, - сообщает МВД республики.

Сотрудники республиканского МВД и Росгвардии уже заявили о том, что возьмут под охрану все учебные заведения региона, а возможно и университеты, институты и колледжи, - передает ТАСС.

В тексте рассылки некий Георгий Плиев пишет о том, собирается напасть на школу №30 Владикавказа и расстрелять учителей и школьников, указывая свои координаты и номер мобильного телефона.

Правоохранители уже задержали его, однако молодой человек уверяет, что ничего такого не замышлял. Тому, что предполагаемый террорист оставил свои координаты, удивляются и подписчики.

Сейчас правоохранители устанавливают личность настоящего автора сообщения.

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Вестник Кавказа

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