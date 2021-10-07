На Ставрополье продолжается вакцинация от гриппа

В Ставропольским крае продолжается кампания по вакцинации от гриппа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что прививку сделали уже более 43 тыс человек. В администрации уточнили, что вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы или учебы.

Также отмечается, что прививка нужна для людей, входящих в группу риска – это дети, студенты, представители отдельных профессий, которые имеют контакт с большим количеством людей, а также люди с хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, беременные женщины.

Вакцинироваться от гриппа может любой желающий бесплатно.