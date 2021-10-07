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В Грузии пьяная ссора отца и сына завершилась трагедией

В Грузии пьяная ссора отца и сына завершилась трагедией

Отец убил своего сына во время семейного конфликта в селе Жебота Тианетского района Грузии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Отмечается, отцу - 80 лет, сыну - 60 лет. Участники ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения. Ножевые ранения оказались смертельными, мужчина умер до приезда скорой помощи.

В ведомстве сообщили, что 80-летний житель села задержан.

В настоящее время ведется следствие по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Отцу грозит до 17 лет тюрьмы.

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Вестник Кавказа

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