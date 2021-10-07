Баку не исключает новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Руководство Азербайджана не исключает возможности проведения еще одной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом заявила глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева.

"Мы считаем полезным обсуждение вопросов нормализации отношений Азербайджана и Армении в постконфликтный период. Ранее состоялась встреча глав МИД двух стран, и в дальнейшем мы не исключаем возможности проведения таких встреч", - цитирует ее сайт внешнеполитического ведомства.

Лейла Абдуллаева напомнила, что Баку уже неоднократно отмечал, что на текущем этапе требуется уделить серьезное внимание выполнению совместных заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года, подписанных лидерами трех стран.

Она уточнила, что в этом контексте ряд вопросов по-прежнему открыты. "Считаем, что начало переговоров по открытию коммуникаций, делимитации границ может создать здоровую основу для конструктивных подвижек в сфере восстановления устойчивого мира в регионе", - обратила внимание дипломат.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана уточнила, что Баку всегда готов к диалогу и предпочитает разрешать разногласия посредством переговоров. Она отметила, что Азербайджан много раз заявлял о готовности к переговорам с Арменией на постконфликтном этапе.