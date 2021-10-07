Врач рассказал, как бороться с "осенней хандрой"

Врач-терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский перечислил основные правила борьбы с "осенней хандрой", в числе которых употребление витаминной, сезонных продуктов питания, а также физические нагрузки.

"Осенью активируются сезонные простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, что воспринимается организмом как стрессовая ситуация",- сказал он, пояснив, что в периоды таких сезонных колебаний также "колеблется" и истощается организм.

В этой связи врач обратил внимание на важность приема витаминов и спортивных нагрузках.

"Осенью, в период гиповитаминоза, важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок. Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа", - сказал он.

"Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Работа организма подчинена определенным биоритмам, поэтому спать нужно правильно: стараться ложиться примерно в одно и то же время, и так же просыпаться", - приводит слова собеседника "Газета.ru".

Гумалевский в этой связи отметил, что продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов.