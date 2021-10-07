Узбекских строителей начнут экзаменовать в ноябре

Добровольная проверка квалификации трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на российских стройках начнется в ноябре, - сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России", - рассказал Глушков, добавив, что министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ подписали соглашение об этом в сентябре, передает ТАСС.

Дистанционный теоретический экзамен, организацией которого на территории Узбекистана занимается НОСТРОЙ, на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и на 20% - из вопросов по охране труда. Экзамен будет добровольным, а при желании гражданин Узбекистана может въехать в Россию по туристической визе, получить патент и после этого пойти работать.

"Однако наш независимый экзамен подтвердит знания специалиста и даст работодателю определенную гарантию", - отметил эксперт, добавив, что это гарантия официального трудоустройства для иностранного гражданина.