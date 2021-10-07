Гинцбург сообщил, что нужно для более редкой ревакцинации

Главное условия для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19 – это повышение общего уровня иммунизации, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"С "Дельта"-штаммом человечество осталось навсегда, - констатировал он. - Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", - сказал директор Центра имени Гамалеи, отвечая на вопросы "Известий".

Далее он отметил, что в настоящее время данный штамм требует повторной прививки раз в полгода.