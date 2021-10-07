Ростовчанин погиб, забытый медиками в коридоре больницы

В Ростове-на-Дону медики забыли в коридоре больницы одного из пациентов и оставили там на ночь – он погиб без оказания медицинской помощи, а вдова обвинила врачей горбольницы № 8 в преступной халатности

Примечательно, что всего через неделю после гибели ростовчанина многолетний главврач Александр Дрозд ушел на больничный, а сразу после него - на пенсию. Супруга погибшего намерена добиться от медучреждения компенсации в миллион рублей, - передает 161.RU.

В больницу 42-летний Александр был доставлен вечером 23 августа из-за приступа диабета: его супруга вызвала бригаду скорой помощи около 18:30, но медики прибыли по адресу в половине первого ночи. Врач скорой потратил час, чтобы вывести ростовчанина из диабетической комы, после чего рекомендовал срочно его госпитализировать.

"Врач скорой вызвал реанимобиль. На тот момент кризис миновал, я отдала врачам его паспорт и предыдущие выписки из больниц", - рассказала вдова.

Около 02:30 пациента доставили в горбольницу № 8 – ему стало легче, он уже открывал глаза, и врачи не удосужились оформить прием мужчины, оставив его на каталке в коридоре.

"Когда поняли, что он начал умирать, то забегали и начали кричать, что не надо уже его оформлять, и попросили у меня его паспорт. Я услышала от них фразу: "Он еще дышал... Убирайте его из коридора, не надо его уже оформлять", - рассказала убитая горем женщина.

Умер он в 09:30. Врачи не успели его оформить и вынесли во двор. Кинули его куда-то в подсобку или какой-то сарай, отдали женщине паспорт и сказали "Все, идите".

Бюро судмедэкспертизы еще не назвало официальную причину смерти Александра, а вдова получила на руки лишь копии медицинского свидетельства о смерти и общего свидетельства о смерти. Все документы она передала редакции 161.RU.

Если бы медики своевременно выполнили все необходимые проверки и положили мужа в реанимацию, то он бы выжил, - уверена ростовчанка. Вдова будет требовать от больницы моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

Адвокат Алексей Пешков, специализирующийся на защите прав пациентов, направил руководству больницы претензию, но в "восьмерке" за месяц не посчитали нужным ответить юристу. А спустя шесть дней после смерти Александра, стало известно, что главврач медучреждения сначала ушел на больничный, а потом – на пенсию…