Дагестан нарастил объем добычи рыбы в 2,5 раза

Объем добычи рыбы в Дагестане за девять месяцев вырос в два с половиной раза по отношению к аналогичному периоду в прошлом году, проинформировали в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"С начала года в Дагестане выловлено 24,15 тыс. тонн рыбы. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выловлено около 10,43 тыс тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что кильки из общего количества рыбы выловлено 21,9 тыс тонн.

Также в Росрыболовстве отметили, что такой рост стал возможен благодаря активному килечному промыслу разноглубинным тралом с использованием судов.