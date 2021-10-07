44 дня Отечественной войны Азербайджана: день одиннадцатый, 7 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В ночь одиннадцатого дня войны, 7 октября, были опубликованы видеодокументы разрушений в Тертере из-за ежедневных обстрелов со стороны оккупационных сил ВС Армении. Тогда же были продемонстрированы доказательства использования запрещенных кассетных бомб против мирных сел Геранбойского района Азербайджана, позднее детали этого военного преступления озвучило ANAMA. Мэр армянского города Мегри, расположенного у границы с Ираном, отправился воевать за оккупационные силы и был ранен на фронте.

Ранним утром освободительная армия Азербайджана продолжила активное контрнаступление на юге, освобождая территории Джебраильского района и готовясь к освобождению Физули. Появились видеодокументы о состоянии освобожденного села Шукурбейли. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал скандальное интервью BBC, где заявил, что оккупированный Карабах - это "Армения, земля армян".

После 10:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить ситуацию на фронте. В ходе разговора Владимир Путин обратил внимание, что бои ведутся не на территории Армении. Двумя часами позже Кремль особо подчеркнул, что боевые действия остаются в границах территории Азербайджана.

Незадолго до 12:00 стало известно, что армянская артиллерия обстреливает собственные танковые колонны. Вскоре после полудня было освобождено село Шейбей Джебраильского района Азербайджана. Афганская дипломатия еще раз потребовала вывода оккупационных войск с азербайджанской земли.

После полудня было опубликовано масштабное интервью Ильхама Алиева "Первому каналу". СНБ Армении призвало оккупантов не разговаривать по телефону в зоне боевых действий. Около 18:00 Пашинян в очередной раз позвонил Путину. Стало известно, что ряд стран ввели оружейное эмбарго против Азербайджана

К одиннадцатому дню войны оккупационные войска Армении стали все чаще при отступлении бросать боевую технику. В МИД Азербайджана анонсировали встречу министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве и осудили попытки Еревана подставить под огонь иностранных журналистов. Также была анонсирована встреча глав МИД России и Армении в Москве.

К вечеру число ликвидированных танков оккупационных сил Армении достигло 250 единиц, уничтоженных артиллерийских установок - 270 единиц. Ильхам Алиев подчеркнул, что прекращение огня обязано быть двусторонним. В Агстафинский район Азербайджана залетел и был сбит беспилотник ВС РА. В Минобороны Армении заговорили об оправданности отступления в оккупационной зоне.

Поздно вечером глава Минобороны России провел переговоры с азербайджанским и армянским коллегами. В Минэкономики АР заверили, что попытки Еревана повредить трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" обречены на провал.

Таким образом, в одиннадцатый день войны продолжались освободительные операции на юге оккупационной зоны: захватчики выбивались с боевых позиций в Джебраильском районе, шла подготовка к освобождению Физули. На международной арене увеличилось число дипломатических контактов между воюющими сторонами и иностранными посредниками. Так прошла первая четверть Отечественной войны Азербайджана.