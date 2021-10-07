Мощный зерновой терминал строится в Ростовской области

Зерновой терминал мощностью 1 млн т продолжают создавать в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали накануне на агропромышленной выставке "Золотая осень-2021" в Москве губернатор региона Василий Голубев и гендиректор "РММП-Зерно" Ринат Ниазбаев, рассказали в пресс-службе правительства области.

"Инвестпроект поэтапно реализуется в Ростове с 2019 года. Сейчас подходит к концу первый этап создания объекта. Завершены строительно-монтажные работы, идет оформление объекта, его ввод запланирован до конца этого года", - сказано в сообщении.

Второй этап строительства стартует в следующем году. Постройка терминала обойдется в 1,8 млрд рублей. Благодаря ему будет создано 80 рабочих мест со средней зарплатой от 42 тыс рублей, заявил инвестор.

Губернатор Василий Голубев пояснил, что развитие инфраструктуры принципиально важно как для инвесторов, так и для сельзозтоваропроизводителей, поэтому власти оказывают поддержку подобных законопроектам, которые дают новые рабочие места. Чиновник заверил, что руководство региона будет сопровождать этот проект.

Он также выразил уверенность, что наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна поможет поднять экспорт продовольствия. Ранее, по итогам 2018-2020 годов, Ростовская область вышла в лидеры среди всех российских регионов по экспорту продукции АПК. В прошлом году было отправлено на экспорт продовольствия на $5,9 млрд, за 9 месяцев 2021 года - более чем на $3,9 млрд