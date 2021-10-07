Крупнейший в Ростове коллектор отремонтируют за 682,7 млн рублей

Власти выделят свыше 682,7 млн рублей на реконструкцию водосточной системы в Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

"Деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут направлены региону уже сейчас, так как строительство ведут опережением", - сказано в тексте.

Поврежденный участок крупнейшего в Ростове канализационного коллектора восстанавливают общими усилиями. Всего на ремонт в бюджете запланировали более 1 млрд рублей. Работы планируется завершить к 2023 году.