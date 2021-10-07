Коронавирусный штамм "дельта" может стать последним в цепочке мутаций

Штамм COVID-19 "дельта", доминирующий во всем мире - своеобразное плато развития нового коронавируса и вполне может оказаться его последним вариантом, - считает член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин.

"Вариант "дельта" доминирует уже около двух месяцев и несомненно представляет собой островок устойчивости. Другой вопрос - это островок, который сменится другим, или это финальный остров? Адаптивный ландшафт любого организма, вируса в том числе, очень сложен. И чем выше вирус поднимается в этом ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше… Путей прохода к более высокой трансмиссивности и более высокой патогенности уже гораздо меньше", - рассказал ученый, передает РИА Новости.

В условиях вакцинации населения от коронавируса на первый план выходит способность вируса пробивать сформированную иммунную защиту, однако появление таких вариантов также связано с определенными сложностями – вирусу трудно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно "убегать" от антител, - пояснил Кунин.

"Шансы этого варианта "дельта" дать мутации, убегающие от антител, не очень велики… Есть основания полагать, что вариант "дельта" - вершина эволюции этого вируса", - отметил биолог, признав: уверенности в том, что вирус не перейдет на новый уровень развития, нет, однако все факторы говорят о том, что ситуация не столь плоха.