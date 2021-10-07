В КФУ стартовала Студенческая лига крикета

В КФУ им. В.И. Вернадского сегодня стартовала первая в России и странах СНГ Студенческая лига крикета, - сообщили в пресс-службе вуза.

Лига пройдет в два сезона: осенний 2021 года и весенний 2022 года, в ней примут участие 15 команд, 14 из которых сформированы иностранными обучающимися, а одна – крымчанами, в общей сложности это порядка 300 человек, планируется провести более 100 игр. В каждом сезоне судьи определят победителей, после чего на финальном матче сойдутся две лучшие команды. Чемпионы получат кубок, а также призы от Федерации крикета России и Крымского федерального университета.

"В 2020 году мы провели первый турнир по крикету, а теперь организовываем полноценную лигу. В выходные мы будем проводить примерно 9-10 игр, в будни – по 2-3. Оказалось, что студенты готовы посвящать крикету много свободного времени. Для таких стран, как Индия, Бангладеш, Иран это один из самых популярных видов спорта, и теперь студенты оттуда могут продолжать им заниматься на высоком уровне в Крыму", – рассказал тренер Спортивного клуба КФУ, председатель регионального отделения Республики Крым Федерации крикета России Анатолий Королев, передает "АиФ-Крым".

В перспективе на полуострове планируют построить специальный стадион для дальнейших игр. В этом случае КФУ совместно с региональным отделением Федерации крикета России сможет транслировать игры в страны участников команд.