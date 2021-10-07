До конца года Европа получит 8 млрд кубометров азербайджанского газа

До конца текущего 2021 года Азербайджан экспортирует в Европу 8 млрд кубометров природного газа: с начала 2021 года в Европу по газопроводу ТАР уже поставлено 5,5 млрд кубометров азербайджанского газа, - говорится в отчете Международного энергетического агентства.

В 2022 году объем экспорта азербайджанского природного газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) достигнет 10 млрд кубометров, говорится в отчете, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, накануне биржевая цена природного газа в Европе обновила исторический рекорд, составив $1700 за тысячу кубометров: причиной резкого скачка цен на газ является рекордный спрос на энергоресурсы в Евросоюзе, который достиг максимума за 25 лет , - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.