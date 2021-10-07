Цены на овощи и фрукты в России перешли в галоп

В России за последнюю неделю резко ускорился рост потребительских цен на плодоовощную продукцию – она подорожала на 1,5%, - сообщили в Росстат, добавив, что неделей ранее рост цен составлял лишь 0,3%.

Так, цены на помидоры выросли на 12% (на 10,1% неделей ранее), на огурцы - на 6,3% (на 4,2%), на картофель - на 4,4% (на 1,8%). В то же время яблоки подешевели на 1,4% (на 2% неделей ранее), лук - на 0,7% (на 0,5%), капуста - на 0,3% (на 0,5%), морковь - на 0,2% (на 1,2%), - передает "Интерфакс".

Месяцем ранее плодоовощная продукция подорожала на 1,8%, с начала года - на 0,57%, по сравнению с сентябрем прошлого года - на 15,2%. Лидерами по удорожанию остаются помидоры - цены на них за месяц выросли на 24,9%, на огурцы - на 17,3%, на апельсины - на 12,9%, на чеснок - на 6,5%, на бананы - на 3,4%, на груши - на 3,3%, на лимоны - на 3,1%, на свежую зелень - на 2,4%, на сухофрукты - на 2%.

Подешевела на 13,7% свекла, на 12,6% - виноград, на 10,3% - морковь, на 5,7% - яблоки, на 3,6% - капуста, на 2,8% - лук, - говорится в отчете Росстата.