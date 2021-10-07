Вардан Восканян озвучил недовольство Ирана Арменией

Вчера были частично разблокированы коммуникации между Арменией и Азербайджаном - в виде разрешения на перелет гражданской авиации Азербайджана над территорией Армении и наоборот. Но оказалось, что не все рады этому робкому шагу сторон к миру.

Так, заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян, известный в Армении как один из ярых лоббистов наиболее более радикального крыла иранского политического истеблишмента, написал на своей странице в Facebook: "Предоставление именно сегодня и в таком направлении воздушного пространства Армении вражескому самолету было худшим сигналом, который можно было направить Ирану".

Напомним, что за день до открытия Арменией воздушного коридора для Азербайджана, Иран закрыл свое небо для азербайджанской военно-транспортной авиации. Чуть позже социальные сети Армении и Азербайджана забурлили сообщениями о закрытии Ираном своего воздушного пространства и для гражданских полетов. Это сообщение не было ни подтверждено, ни опровергнуто в Баку или Тегеране.

Если информация о закрытии, пусть и краткосрочном, иранского неба для азербайджанских гражданских самолетов была правдива или же служила иранцам для зондирования подобного сценария, то решение Еревана открыть небо для азербайджанских воздушных судов действительно стало неприятным сигналом Ирану. Так или иначе, Тегеран в своем споре с Баку и обеспокоенности по поводу "территориальной целостности Армении" оказался, что называется, большим католиком, чем Папа римский.

Действительно, забавная ситуация сложилась - в то время, как иранцы блокируют Нахчыван, пытаясь оказать давление на Баку, армяне его деблокируют.

И заявление завкафедрой иранистики Вардана Осканяна, лоббирующего, как уже было сказано выше, интересы наиболее более радикального крыла иранского политического истеблишмента, следует рассматривать в контексте того, что в Тегеране недовольны поведением Армении. Впрочем, так же, как и алармистские публикации в иранской прессе о том, что Иран введет свои войска в Сюник, если армянская армия покинет (читай, передаст под управление третьей стороне) этот регион.