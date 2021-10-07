Газ уже стал дороже нефти – Argus

Ценовые перепады на энергоносители уже привели к тому, что газ оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года, и никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году, - говорится в отчете международного ценового агентства Argus.

Стоимость газа в Северо-Восточной Азии поднялась выше нефтяного паритета (условный баррель нефти, содержащий 5,8 млн БТЕ) в июле этого года. В последний раз такое случалось зимой 2014 года. Однако тогда газ продержался дороже нефти в пересчете на эквивалент в течение 37 дней в январе-феврале, тогда как в этом году такая ситуация сохранялась на протяжении 62 торговых дней, что является прецедентом, - следует из отчета агентства, передает ТАСС.

Это обстоятельство уже заставило некоторые страны перевести часть генерирующих мощностей на жидкое топливо перед предстоящей зимой. Тенденция может усилиться в случае холодной зимы.

"При таких уровнях цен предприятия тепло- и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки", - пишут эксперты агентства.

В то же время в мире осталось не так много станций, технически способных использовать жидкое топливо - в Азии самые значительные мощности нефтяной генерации у Японии - около 31,6 ГВт. Также в последние месяцы увеличили использование мазутной генерации Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш. "Длительное преобладание газовых котировок над нефтяными может и предстоящей зимой увеличить спрос на мазут", - предупреждают в Argus.