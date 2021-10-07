Байден стремительно теряет популярность - соцопрос

Популярность президента США Джо Байдена стремительно падает - рейтинг одобрения американцами его деятельности снизился до наиболее низкого уровня за время его пребывания на этом посту, - свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом в США.

Отрицательно работу Байдена оценивают 53% американцев, а положительно - только 38%. Три недели назад в опросе, проведенном тем же университетом, положительно Байдена оценивали 42%, отрицательно - 50%. Таким образом, прослеживается тенденция к снижению популярности американского президента, - передает ТАСС.

Среди республиканцев отрицательную оценку его деятельности дали 94% опрошенных, а среди демократов - всего 10%. Однако среди тех, кто не относит себя к той или иной партии, рейтинг поддержки президента еще ниже, чем в среднем по стране. В этой категории опрошенных 60% оценивают усилия хозяина Белого дома отрицательно и только 32% - положительно.

Больше всего жители США недовольны политикой президента относительно иммигрантов и ситуацией на южной границе США, через которую пробуют пробраться тысячи жителей Латинской Америки. Отрицательно деятельность президента на этом направлении оценивают 67%, положительно - только 23%.

Не нравится американцам и курс Байдена по Афганистану: в его поддержку высказались лишь 28%, а 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% полагают, что военных вообще выводить не стоило.

Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев, - говорится в материалах исследования.