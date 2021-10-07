Жителей столичного региона ждет погожий осенний денек

Сегодня в столичном регионе будет преобладать небольшая облачность, а воздух прогреется до 12 градусов тепла, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в Москве составит от десяти до 12 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами от двух до семи метров в секунду, а атмосферное давление составит 768 мм рт ст.

В Подмосковье днем ожидается от восьми до 13 градусов тепла, в ночные часы – от минус двух до плюс трех градусов.

В ночь на пятницу столбики термометров в столице могут опуститься до нуля градусов, - говорится в сообщении.