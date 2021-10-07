У России будет единая вакцина от гриппа и коронавируса

Центр имени Гамалеи ведет активную разработку единой вакцины против гриппа и коронавируса и начнет проводить ее клинические испытания в конце 2022 года, - заявил директор центра Александр Гинцбург газете "Известия".

За основу новой универсальной вакцины взята гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса - технологическая платформа для этого уже есть, но клинические испытания еще не начались.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года", - сообщил Гинцбург, пишет издание.

Также разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, в частности, "Вектор", - говорится в статье.