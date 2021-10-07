Александр Рар: борьба с "Северным потоком – 2" бьет по самой Европе

Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком - 2", - заявил, комментируя заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur), в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар.

"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком - 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", - рассказал Рар, обратив внимание на то, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему началу работы "Северного потока - 2" для получения дополнительных объемов газа в ближайшее время, передает РИА Новости.

"Это абсурдная ситуация", - заявил Рар, призвав европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и "протянуть руку" России.

Напомним, 4 октября регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG до ввода трубопровода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС и доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения останутся, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.